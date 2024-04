TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 12,26 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 12,26 EUR nach. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,23 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.400 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 30,91 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,20 EUR. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,879 EUR in den Büchern stehen haben wird.

