TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 9,21 EUR.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,21 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 9,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,18 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 55.450 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 32,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

