TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 9,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:04 Uhr 0,4 Prozent. Bei 9,22 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.485 TeamViewer-Aktien.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,70 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 5,49 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,113 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

