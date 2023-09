TeamViewer Aktie News: TeamViewer kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

TeamViewer im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 15,93 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 15,95 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 15,76 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,88 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.630 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,39 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 51,86 Prozent sinken.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

