TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 15,92 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,92 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 16,02 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 15,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 133.376 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 11,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 51,82 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

