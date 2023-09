TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von TeamViewer

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,84 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 15,84 EUR. Bei 15,84 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.320 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 51,58 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,63 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 151,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Am 30.10.2024 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

