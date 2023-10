TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Donnerstagmittag an

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,46 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 15,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 15,53 EUR. Bei 15,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 104.122 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 12,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,64 EUR fiel das Papier am 21.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 78,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,06 Prozent auf 151,31 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

