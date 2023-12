TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag in Grün

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 13,89 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 13,89 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 14,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 227.359 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 11,61 EUR fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

