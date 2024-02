TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag in Rot

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 13,39 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 13,39 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 13,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 270.520 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 32,52 Prozent Luft nach oben. Bei 12,72 EUR fiel das Papier am 22.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,00 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,50 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,901 EUR je TeamViewer-Aktie.

