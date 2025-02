TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich TeamViewer

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 12,67 EUR.

Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,67 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 12,75 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 12,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,70 EUR. Bisher wurden heute 70.660 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei 14,88 EUR erreichte der Titel am 04.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 17,49 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 29,52 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,066 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,21 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,97 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

