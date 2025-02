TeamViewer Aktie News: TeamViewer tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

TeamViewer im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,66 EUR.

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,66 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,75 EUR an. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,66 EUR ein. Bei 12,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4.248 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2024 markierte das Papier bei 14,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 17,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,47 Prozent.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,21 EUR.

Am 12.02.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,18 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 163,11 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2025 aus.

