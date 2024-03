TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,37 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,37 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,44 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143.465 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 32,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Mittag mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX startet in der Verlustzone

Börse Frankfurt: TecDAX steigt mittags