TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag im Aufwind

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 13,34 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 13,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,35 EUR. Bei 13,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 12.757 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 24,82 Prozent niedriger. Bei 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 4,65 Prozent sinken.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,64 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,904 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



