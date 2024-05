TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,11 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 76.099 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 46,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2024 Kursverluste bis auf 11,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 7,48 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,93 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,65 Mio. EUR – ein Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,887 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

XETRA-Handel So steht der TecDAX am Nachmittag

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag