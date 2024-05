TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 12,21 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 12,21 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,22 EUR an. Mit einem Wert von 12,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 210.645 Stück.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 31,19 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.05.2024 auf bis zu 11,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,93 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 151,31 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,887 EUR je Aktie aus.

