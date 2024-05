TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,13 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,13 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,15 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,08 EUR. Bisher wurden heute 8.995 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 31,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2024 bei 11,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 8,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,93 EUR.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,887 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

