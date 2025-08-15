DAX24.259 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.810 -0,3%Nas20.941 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
Aktienkurs aktuell

TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

20.08.25 16:10 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 8,92 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,92 EUR -0,28 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 8,92 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 8,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Zuletzt wechselten 242.857 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,70 EUR am 01.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 2,47 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 185,63 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

