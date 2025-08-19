TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 8,95 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 8,95 EUR ab. Bei 8,92 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.818 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 52,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 8,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,113 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 185,63 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

