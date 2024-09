TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 11,70 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 11,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 11,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 162.018 Stück.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 38,86 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,869 EUR je Aktie.

