TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 15,21 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 15,21 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 15,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.014 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,64 EUR am 21.10.2022. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 76,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,88 EUR.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 151,31 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,06 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

