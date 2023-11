TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 14,90 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 14,90 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,90 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.309 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 10,81 EUR fiel das Papier am 18.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,48 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,81 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

