TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kurseinbußen

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 12,08 EUR ab. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.809 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,47 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,65 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 7,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 143,39 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,97 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte TeamViewer am 13.02.2023 vorlegen.

