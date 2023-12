TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Vormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,00 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,02 EUR an. Bei 13,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 13.780 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,61 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 20,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 158,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 143,39 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.



