TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 13,31 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 13,31 EUR nach oben. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,37 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,25 EUR. Bisher wurden heute 282.430 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,37 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 4,40 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,50 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,901 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

