TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,29 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,29 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,31 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.422 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 33,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,72 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,901 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus