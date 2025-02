TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 12,62 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 12,62 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,73 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,41 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 181.317 Aktien.

Am 04.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 15,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 41,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 12.02.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 163,11 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

