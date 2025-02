TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 12,56 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 12,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,41 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 16.502 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,21 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 176,97 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

