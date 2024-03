TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Vormittag fester

TeamViewer im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 13,46 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 13,46 EUR zu. Bei 13,51 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,44 EUR. Bisher wurden heute 6.152 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 31,88 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,72 EUR am 22.11.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 5,46 Prozent wieder erreichen.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 vorlegen. Am 30.04.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,890 EUR fest.

