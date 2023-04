TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 15,61 EUR

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 15,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 15,60 EUR. Bei 15,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 4.811 Stück.

Bei 16,37 EUR erreichte der Titel am 17.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,58 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,67 EUR ab. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 103,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,55 EUR.

Am 02.11.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte TeamViewer am 03.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

