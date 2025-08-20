TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 8,86 EUR nach.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 8,86 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 8,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,98 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 44.716 Aktien.

Am 29.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 35,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,70 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 1,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,113 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen