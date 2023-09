TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Donnerstagnachmittag

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 16,02 EUR.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,02 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,89 EUR ab. Bei 15,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 151.085 Stück.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,67 EUR ab. Abschläge von 52,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,63 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 151,31 EUR umgesetzt, gegenüber 137,48 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

