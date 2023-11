TeamViewer Aktie News: Anleger setzen TeamViewer am Mittag unter Druck

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,4 Prozent im Minus bei 13,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 10,4 Prozent auf 13,41 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 13,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,85 EUR. Bisher wurden heute 1.186.535 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,38 Prozent. Am 21.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 18,54 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,81 EUR an.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

ESG-Ziele auf dem Prüfstand: So nachhaltig sind die deutschen Unternehmen wirklich.