TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt Stellung am Mittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 14,01 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 14,01 EUR. Bei 14,09 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 13,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.674 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,66 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

