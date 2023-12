TeamViewer Aktie News: TeamViewer behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 14,01 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 14,01 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 14,09 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,96 EUR ab. Bei 13,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 281.483 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,61 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,14 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Zuschläge