TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag leichter

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 13,98 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 13,98 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 13,96 EUR. Bei 13,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.107 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,99 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

