TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag gefragt

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 13,38 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 13,38 EUR. Bei 13,39 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.476 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 13,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 11.02.2025.

