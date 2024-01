TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 13,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 13,20 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 13,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.855 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,64 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte TeamViewer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

