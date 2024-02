TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag ins Plus

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 13,55 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 13,55 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,69 EUR. Bei 13,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 120.253 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,01 Prozent. Am 22.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,50 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,24 EUR je Aktie aus.

