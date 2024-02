TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag freundlich

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 13,95 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 13,95 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 542.499 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 27,25 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,72 EUR am 22.11.2023. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 9,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,50 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je TeamViewer-Aktie.

