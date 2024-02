TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

So bewegt sich TeamViewer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 13,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 13,53 EUR zu. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.160 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,72 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,50 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Handelsende

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Nachmittag