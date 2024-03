TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 13,64 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,64 EUR. Bei 13,66 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 173.733 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 30,10 Prozent zulegen. Am 22.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,64 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,890 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

