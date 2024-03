TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,59 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,59 EUR. Bei 13,61 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,55 EUR. Mit einem Wert von 13,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.949 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,57 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,72 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,64 EUR aus.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,890 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

