TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 12,41 EUR zu.

Um 11:45 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,41 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,45 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.149 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 42,99 Prozent wieder erreichen. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,19 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,77 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,21 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 158,11 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,879 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

