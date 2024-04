TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der TeamViewer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 12,51 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 12,51 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,54 EUR zu. Bei 12,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 164.387 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 12,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,879 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

