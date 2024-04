TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Montagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,38 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,38 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,42 EUR an. Mit einem Wert von 12,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.318 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 19.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,21 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,879 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

