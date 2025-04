TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 12,41 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 12,41 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,37 EUR ab. Mit einem Wert von 12,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 40.016 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. 10,03 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 28,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 176,97 Mio. EUR gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Erste Schätzungen: TeamViewer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren