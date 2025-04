TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 12,44 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 12,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 12,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.375 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 28,25 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,97 Mio. EUR – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

