TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,46 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 12,46 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.626 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 13,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 39,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 12.02.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 176,97 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

