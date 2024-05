TeamViewer Aktie News: TeamViewer stabilisiert sich am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,01 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,01 EUR. Bei 12,04 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,92 EUR. Zuletzt wechselten 67.272 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2024 Kursverluste bis auf 11,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 6,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,93 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,887 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

