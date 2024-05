TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,01 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 15:50 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,01 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 12,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,92 EUR aus. Bei 11,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 142.888 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 47,81 Prozent Luft nach oben. Am 07.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,71 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,93 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 161,65 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 151,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,887 EUR je TeamViewer-Aktie.

